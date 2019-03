Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Polizei ermittelt wegen Einbruch in Schule

Pfungstadt (ots)

Diebe gelangten auf bislang unbekannte Weise am Dienstagmorgen (12.03.) in die Fahrradwerkstatt einer Schule in der Ringstraße. In der Zeit zwischen 6 Uhr und 7.30 Uhr entwendeten die Täter elektronische Geräte im Gesamtwert von zirka 500 Euro. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06157/9509-0 bei der Polizei in Pfungstadt zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Tobias Laubach

Telefon: 06151/969-2401

Mobil: 0173-6596648

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell