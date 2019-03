Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Diebe stehlen Mountainbike

Pfungstadt (ots)

Am Dienstag (13.03.) entwendeten Diebe in der Zeit zwischen 8.40 Uhr und 13 Uhr an einer Schule in der Ziegelstraße ein Mountainbike der Marke "Radon". Das grau-rote Fahrrad des Modells ZR Team befand sich unverschlossen in einem Fahrradständer. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der dadurch entstandene Schaden auf mehrere hundert Euro.

Die Polizei aus Pfungstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu dem Mountainbike geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06157/9509-0 zu melden.

