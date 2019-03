Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Autofahrerin bemerkt Balkonbrand und warnt Bewohner

Bischofsheim (ots)

Eine 58 Jahre alte Autofahrerin bemerkte am Dienstagabend (12.03.) gegen 22.45 Uhr beim Vorbeifahren den Brand eines Balkons in einem Mehrfamilienhaus in der Rheinstraße. Die Frau klingelte anschließend Sturm bei allen Bewohnern und machte sie auf die Flammen aufmerksam. Sie verständigte zudem die Feuerwehr sowie den Rettungsdienst.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehren Bischofsheim und Rüsselsheim hatten die Flammen anschließend rasch unter Kontrolle. Für die Löscharbeiten wurde die Rheinstraße kurzzeitig gesperrt. Die Bewohner des Hauses konnte alle unverletzt das Gebäude verlassen. Nach ersten Schätzungen entstand bei dem Brand ein Schaden von zirka 10.000 Euro.

Ob möglicherweise eine achtlos entsorgte Zigarette zum Brandausbruch führte, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

