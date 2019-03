Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Mehrere Autos in einer Nacht beschädigt

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Am Sonntagmorgen (10.03.) haben sich gleich mehrere Bürger bei der Polizei gemeldet und Sachbeschädigungen an ihren Fahrzeugen angezeigt. In diesem Zusammenhang teilte ein aufmerksamer Zeuge gegen 06.20 Uhr mit, dass ein bislang unbekannter Täter erst ein Kennzeichen eines in der Kasinostraße geparkten Autos abriss und anschließend versucht habe, die Glasfassade eines dortigen Schnellrestaurants mit Stühlen einzuwerfen.

Im Nachgang konnte durch eine Streife in der Kahlstraße, in der Viktoriastraße sowie in der Frankfurter Straße mehrere beschädigte Fahrzeuge festgestellt werden. Darunter auch ein beschädigtes Motorrad, bei dem ein Außenspiegel abgebrochen, der Lack zerkratzt und eine Staubox gewaltsam entfernt wurde. Auch ein Baustellenschild wurde genutzt, um die Heckscheibe eines Autos einzuschlagen.

Eine weitere Zeugin aus der Viktoriastraße konnte gegen 05.30 Uhr einen Mann feststellen, der für die Beschädigungen in Betracht kommt. Er soll schwarze Haare haben und Ende 20 sein. Bekleidet war diese Person mit einem schwarzes, kurzärmliges T-Shirt.

Nach ersten Schätzungen beläuft sich der entstandene Schaden auf mehrere tausend Euro.

Nun prüft die Ermittlungsgruppe City, ob es bei diesen Fällen einen Tatzusammenhang gibt. Für den Fortgang der Ermittlungen werden Zeugen gesucht, welche die Taten beobachtet haben oder die Hinweise zu der Person geben können. Auch weitere Betroffene, die ihren Schaden noch nicht angezeigt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 bei der Polizei in Darmstadt zu melden.

