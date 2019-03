Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Großes Loch in Schaufensterscheibe einer Apotheke

Polizei ermittelt

Griesheim (ots)

Die Beamten der Polizeistation in Griesheim suchen Zeugen, die am Samstag (09.03.) gegen 22.50 Uhr eine Sachbeschädigung an einer Apotheke in der Wilhelm-Leuschner-Straße beobachtet haben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist die Schaufensterscheibe der Apotheke durch mehrere Jugendliche beschädigt worden. Dank aufmerksamer Zeugen gelang es den Ordnungshütern, nur wenige Minuten nach der Mitteilung, sieben junge Personen in einer Straßenbahn zu kontrollieren. Nun müssen die weiteren Ermittlungen zeigen, inwieweit diese Jugendlichen mit der Tat in Verbindung stehen. Der verursachte Sachschaden beläuft auf zirka 1000 Euro.

Hinweise zu den Tätern oder zu der Tat selbst, können unter der Rufnummer 06155/8385-0 bei der Polizei mitgeteilt werden.

