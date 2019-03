Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Einbruch in Kiosk

Polizei ermittelt

Dieburg (ots)

Am Freizeitzentrum im Herrenweg geriet in der Nacht zum Samstag (08.03.-09.03.) ein Kiosk in den Fokus von Kriminellen. Nach ersten Ermittlungen zerstörten Unbekannte eine Fensterscheibe und gelangten auf diese Weise in die Räumlichkeiten. Bei ihrer Suche nach Geld und Wertgegenständen wurden die Täter nicht fündig, sodass sie ohne Beute flüchteten. Der durch den Einbruch entstandene Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Die Polizei in Dieburg sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu melden.

