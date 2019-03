Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Hochwertiges Pedelec gestohlen

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Noch unbekannte Diebe haben in der Nacht zum Sonntag (9.-10.3.) ein schwarzes Pedelec, vom Hersteller Riese und Müller, im Wert von rund 6500 Euro, entwendet. Zum Zeitpunkt des Diebstahls stand das hochwertige Fahrrad, Modell Load, in der Magdalenenstraße. Dort hatte der Besitzer es am Samstagabend, gegen 20 Uhr, an einem Verkehrsschild angeschlossen, zurückgelassen. Am folgenden Morgen, gegen 7 Uhr, entdeckte er den Diebstahl und erstatte Anzeige bei der Polizei. Die Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

