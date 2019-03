Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Werkzeuge aus Baucontainer gestohlen

Wer hat den Abtransport bemerkt?

Darmstadt (ots)

In der Zeit zwischen Samstagmittag (9.3.), 12 Uhr und Montagmorgen (11.3.), 7 Uhr, geriet der Bürocontainer einer Baustelle in der Grafenstraße in den Fokus von Dieben. Um an ihre Beute zu gelangen, schlugen die Täter die Scheibe der Baubude ein und entwendeten zahlreiche Werkzeuge, unter anderem eine Kreissäge. Der Umfang und der Wert der Beute ist abschließend noch nicht bekannt, dürfte sich ersten Schätzungen zufolge aber auf mehrere Tausend Euro belaufen. Die Ermittlungsgruppe-City der Darmstädter Polizei hat den Fall übernommen und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem Verbleib der Gegenstände machen können. Unter der Telefonnummer 06151/969-0 nehmen die Beamten alles Sachdienliche entgegen.

