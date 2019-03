Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Nauheim: Drei BMW aufgebrochen

Nauheim (ots)

Drei Mal schlugen Kriminelle in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (08.03.) in Nauheim zu. In allen drei Fällen hatten sie es auf Fahrzeuge der Marke BMW abgesehen. Entwendet wurden deren Lenkräder oder Teile der eingebauten Infotainmentsysteme. Die Täter verursachten dabei einen Gesamtschaden von mehreren tausend Euro.

Hinweise zu den Taten oder Tätern nimmt die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142 / 696-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Daniel Vollmer

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: (06151) 969 2414

Fax: (06151) 969 2405

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell