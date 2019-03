Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Verkehrsunfallflucht in Birkenau

Birkenau - Im Zeitraum von 08.03.2019; 19:00 Uhr bis 09.03.2019; 11:30 Uhr ereignete sich in Birkenau, Hauptstrasse 108 ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Im genannten Zeitraum parkte die Geschädigte ihren schwarzen PKW Hyundai ordnungsgemäß am rechten Straßenrand. Vermutlich stieß ein heller Klein-LKW/Transporter beim Rangieren, aus einem der gegenüberliegenden Anwesen, gegen die hintere Fondtür der Fahrerseite des PKW. Ohne ihren Pflichten nachzukommen entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Am PKW der Geschädigten entstand Sachschaden von ca. 1500 EUR.

Hinweise zum Sachverhalt bitte an die Polizeistation Heppenheim unter Tel.: 06252/706-0

