Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Papiermülltonnen angezündet - Polizei sucht Zeugen

Groß-Gerau (ots)

Groß-Gerau: Am frühen Samstagmorgen (09.03.2019) brannten in Groß-Gerau zwei große Plastik-Mülltonnen. Um kurz nach 03:00 Uhr wurde ein Passant auf den Brand in der Jakob-Urban-Straße aufmerksam und verständigte die Polizei und diese die Feuerwehr. Erste Ermittlungen am Brandort ergaben, dass Unbekannt die beiden Plastik-Mülltonnen, welche zum Sammeln von Papier genutzt wurden, von einem Firmengelände auf den Gehweg gezogen und dann angesteckt hatten. Die Feuerwehr konnte den Brand zwar zügig löschen, die Mülltonnen waren aber nicht mehr zu retten. Bei den Löscharbeiten wurde niemand verletzt. Die Kriminalpolizei in Rüsselsheim bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06142 / 696-0. Gefertigt: EPHK Bowitz, PvD, Tel.: 06151 / 969-3030

