POL-DA: Roßdorf: Brennende Mülltonnen und Hecke in Gundernhausen

Roßdorf (ots)

Als erstes wurde heute Nacht (08.03.2019) gegen 3 Uhr ein Zeitungsausträger auf Feuerschein in Gundernhausen aufmerksam. Der Verdacht, dass ein Haus lichterloh in Flammen stehen würde, bestätigte sich glücklicherweise nicht. Schnell war klar, dass in der Nordhäuser Straße Mülltonnen und eine Hecke in Brand geraten waren. Die Wehren aus Gundernhausen und Roßdorf konnten das Feuer zügig löschen, sodass die Flammen nicht auf angrenzende Gebäude übergriffen. Durch die Hitze entstand dennoch ein Sachschaden von etwa 60.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 10) hat nun die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Derzeit liegen keine Hinweise für eine vorsätzliche Brandstiftung vor.

