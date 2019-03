Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 13-Jährigen ans Gesäß gegriffen

Polizei ermittelt

Darmstadt (ots)

Wie die Mutter eines 13-jährigen Mädchens am Donnerstag (07.03.) der Polizei mitteilte, sei ihre Tochter gegen 17.45 Uhr durch einen ihr unbekannten Mann in der Straße "Grüner Weg" angesprochen und unsittlich berührt worden. Dieser sei ihr ab der Haltestelle "Herdweg" gefolgt und hätte sie dann angesprochen. Als er ihr anschließend an ihr Gesäß griff, flüchtete die 13-Jährige.

Den Tatverdächtigen beschrieb das Mädchen als zirka 1,81 bis 1,90 Meter groß sowie zwischen 21 und 30 Jahren. Er soll kurze, braune Haare sowie ein gepflegtes Erscheinungsbild haben. Der Mann sprach aktzentfrei Hochdeutsch. Bekleidet war er mit einer dunklen Jogginghose und einem dunklen Sweatshirt.

Die Kriminalpolizei (K10) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

