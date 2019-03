Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Oberzent-Finkenbach: Hausvordach beschädigt

Oberzent (ots)

Am Vordach eines Eckhauses in Finkenbach ist ein Lastwagen oder Transporter am Donnerstag (7.3) hängengeblieben und hat einen Schaden in Höhe von 300 Euro verursacht. Der Unfall passierte zwischen 12 Uhr und 15 Uhr am Eckgrundstück Hainbrunner Straße/ Im Wettergrund. An dem beschädigten Vordach blieben silberfarbene Farbreste zurück.

Der Unfallverursacher, wie auch Zeugen, werden gebeten, sich mit bei der Polizeistation Erbach in Verbindung zu setzen. Telefon: 06062 / 9530.

