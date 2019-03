Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach: Lackschaden an Multivan

Zeugen gesucht

Erbach (ots)

Wegen Sachbeschädigung an einem VW Multivan sucht die Polizeistation Erbach Zeugen, die Hinweise geben können. Der graue Großraumwagen parkte am Donnerstag (7.3) tagsüber in der Werner-von-Siemens-Straße, gegenüber der Bushaltestelle "Am Schwimmbad". Zwischen 7.30 Uhr und 16.30 Uhr haben Unbekannte den Lack an der Fahrerseite zerkratzt. Der Schaden ist mindestens 200 Euro hoch. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder denen Personen aufgefallen sind, die sich verdächtig lange an dem Multivan aufgehalten haben, melden sich bitte bei der Polizeistation Erbach. Telefon: 06062 / 9530.

