Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Unbekannter überfällt Spielcasino - Polizei bittet um Hinweise

Lampertheim Ortsteil Hofheim (ots)

Lampertheim Ortsteil Hofheim: Am Freitag (08.03.2019) überfiel ein unbekannter Mann ein Spielcasino im Lampertheimer Ortsteil Hofheim. Gegen 02:00 Uhr betrat der Räuber das am östlichen Ortsrand gelegene Casino und bedrohte die allein anwesende 39-jährige Angestellte mit einer großen Pistole. Mit einem geringen dreistelligen Betrag flüchtete er zu Fuß aus dem Casino in unbekannte Richtung. Die Angestellte blieb unverletzt. Eine sofort eingeleitete Großfahndung der Polizei blieb bislang ohne den gewünschten Erfolg. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: Circa 20 bis 30 Jahre alt und 180 cm groß. Er sprach akzentfrei Deutsch. Der Unbekannte trug eine schwarze Nylonjacke mit hellem Bruststreifen und eine Basecap. Seine Beute transportierte er in einer mitgebrachten, rotweißen Plastiktüte. Die Kriminalpolizei in Heppenheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06252 / 706-0. Gefertigt: EPHK René Bowitz, PvD, Tel.: 06151 / 969-0

