Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Alsbach-Hähnlein: Diebe nutzen offene Terrassentür aus

Polizei warnt

Alsbach-Hähnlein (ots)

Die Polizei warnt erneut vor Kriminellen, die offene Türen und Fenster ausnutzen, um auf Diebestour gehen zu können. "Lassen Sie keine geöffneten Fenster und Türen völlig außer Acht!" Gerne nutzen Kriminelle die Unachtsamkeit der Bewohner aus und verschaffen sich unbemerkt Zutritt in die Räumlichkeiten. So geschah es am Mittwoch (06.03.) in der Zeit zwischen 14.40 Uhr und 17.10 Uhr in der Rosengartenstraße in Alsbach. Unbemerkt konnten sich die Täter über die offene Terrassentür in die Wohnung schleichen. Anschließend sperrten Sie sich im Schlafzimmer ein und stahlen aus diesem Wertgegenstände, darunter Bargeld und Reisepässe. Das Ehepaar bemerkte den Diebstahl erst, nachdem die Diebe unerkannt über das Schlafzimmerfenster geflüchtet waren.

Zeugen konnten in dem besagten Zeitraum eine männliche Person feststellen, die möglicherweise mit der Tat in Verbindung steht. Dieser habe nach den Angaben der Zeugen, den 80-jährige Ehemann bei der Gartenarbeit sowie das Haus beobachtet. Der Mann soll zirka 20 bis 25 Jahre alt und von schmächtiger Statur sein. Er wurde weiterhin mit einem südländischen Aussehen, dunkler Bekleidung und einem Drei-Tage-Bart beschrieben.

Die Polizei aus Pfungstadt sucht Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder die Angaben zu der beschriebenen Person machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06157/9509-0 zu melden

