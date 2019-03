Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mieterin bei Wohnungsbrand schwer verletzt / Bezug: Presseerstmeldung #3607404 von 03:54 Uhr

Rüsselsheim (ots)

Bei einem Wohnungsbrand am Donnerstagmorgen (07.03.)in der Hans-Sachs-Str. in Rüsselsheim wurde eine 51- jährige Mieterin schwer verletzt. Zur Brandstelle geeilte Rettungskräfte, fanden die Bewohnerin im Flur liegend vor dem brennenden Wohnappartement und konnten sie bergen. Zwei weitere Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten über eine Drehleiter unverletzt geborgen werden. Die Wohnung der Mieterin brannte völlig aus. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 100.000 EUR. Über die Brandursache kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage getroffen werden. Die zuständigen Brandermittler der Kriminalpolizei werden hierzu ihre Tätigkeit aufnehmen. Ein angeforderter Rettungshubschrauber konnte abbestellt werden, da die Verletzte per Rettungswagen ins Klinikum nach Offenbach transportiert wurde. Für die Dauer der Löscharbeiten wurde die Darmstädter Straße voll gesperrt.

Burkhard Benkelberg, PHK und Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt



Telefon: 06151 - 969 2400

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell