Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Diebe stehlen Parkschilder von Privatparkplatz

Dieburg (ots)

Der Polizei in Dieburg wurde am Mittwoch (06.03.) ein Diebstahl sowie eine Beschädigung von privaten Parkschildern angezeigt. Bislang unbekannte Täter schraubten Parkplatzschilder in Kennzeichenform von einem Parkplatz einer Arztpraxis im Jungfernstieg ab und entwendeten diese. Zudem beschädigten sie ein weiteres Parkplatzschild. Die Schilder wurden zuletzt am Dienstag (26.02.) gesehen.

Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der Schilder geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06071/9656-0 bei der Ermittlungsgruppe Dieburg zu melden.

