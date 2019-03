Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Scheibe eingeworfen

Jugendliche rennen weg

Viernheim (ots)

Wegrennende Jugendliche sind am Dienstagabend (5.3) am Franconvilleplatz aufgefallen, nachdem die Scheibe einer Bäckerei eingeschlagen wurde. Die Jugendlichen, die dunkel bekleidet waren, rannten gegen 20.45 Uhr in Richtung August-Bebel-Straße. Der Schaden an der Scheibe ist nach ersten Schätzungen 1000 Euro hoch.

Wer Hinweise zu der Sachbeschädigung oder den Jugendlichen geben kann, meldet sich bitte bei den Beamten der Ermittlungsgruppe in Viernheim. Telefon: 06204 / 974717.

