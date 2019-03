Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt: Erfolgloser Räuber im Getränkemarkt

Bürstadt (ots)

Erfolglos trollte sich am Mittwochmittag (6.3) ein Räuber aus einem Getränkemarkt, nachdem seine Geldforderung nicht erfüllt wurde. Der Mann betrat gegen 13 Uhr das Geschäft in der Mainstraße und verlangte unter Vorhalt einer Schusswaffe nach Geld. Der 37 Jahre alte Angestellte ließ die Forderung im Raum stehen, so dass der Täter den Markt ohne Beute wieder verließ. Zu Fuß soll er in Richtung Bahnhof gelaufen sein.

Der Unbekannte ist etwa 1,80 Meter groß und sprach einen örtlichen Dialekt. Er war komplett schwarz bekleidet mit einer Motorradjacke und passende Motorradschuhen. Zudem trug er eine schwarze Basecap. Um sein Gesicht zu verhüllen, hatte er ein schwarzes Tuch bis über die Nase gezogen.

Wer Hinweise zu dem gesuchten Räuber geben kann, wendet sich bitte an die Kriminalpolizei (K 10) in Heppenheim. Telefon: 06252 / 7060.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Kobus

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell