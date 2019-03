Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Mutter und Tochter auf frischer Tat beim Ladendiebstahl ertappt

Groß-Gerau (ots)

Ein Ladendetektiv hatte am vergangenen Dienstag (05.03.2019) den richtigen Riecher.

Nachdem er zwei mutmaßliche Langfinger in einem Einkaufsmarkt in der Mainzer Straße längere Zeit beobachtet hatte, gelang der herbeigerufenen Polizeistreife am Ausgang die Festnahme. In der Kleidung und den mitgeführten Taschen wurden unter anderem zuvor entwendete Kosmetika und Babyutensilien aufgefunden. Auch eine Durchsuchung der Wohnung in Trebur brachte weiteres Diebesgut zum Vorschein.

Zu allem Überfluss hatten die beiden noch einen Fahrzeugschlüssel für einen Pkw einstecken, der letztes Jahr in Polen als gestohlen gemeldet wurde. Der auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes abgestellte Citroen wurde sichergestellt. Nunmehr erwartet die beiden Tatverdächtigen ein Strafverfahren wegen Laden- und Autodiebstahl. Die Polizeistation Groß-Gerau hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

