POL-DA: Weiterstadt-Gräfenhausen: Einbruch in eine Firma beschäftigt Kriminalpolizei

Weiterstadt (ots)

Der Kriminalpolizei wurde am Montag (04.03.) ein Einbruch in eine Firma in der Straße "Am Rotböll" angezeigt. Kriminelle haben sich in der Zeit zwischen Freitag (01.03.) 15.40 Uhr und Montag (04.03.) 6.40 Uhr durch das Aufhebeln einer Tür Zugang verschafft. Dadurch verursachten sie einen Schaden von schätzungsweise 1000 Euro. Ob sie etwas erbeuten konnten, muss durch die weiteren Ermittlungen geklärt werden.

Nun sucht die Kriminalpolizei (K21-22) Zeugen, die Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

