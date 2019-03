Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Geldspielautomaten im Fokus von Kriminellen

Viernheim (ots)

Drei Geldspielautomaten sind am Sonntag (3.3) in einer Gaststätte in der Saarlandstraße aufgebrochen worden. Die Täter drangen gegen 4 Uhr morgens durch ein Kellerfenster in die Gaststätte ein. Wie hoch der finanzielle Schaden ist, ermitteln die Beamten der Ermittlungsgruppe in Viernheim. Hinweise werden unter der Rufnummer 06204 / 974717 entgegengenommen.

