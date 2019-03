Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reinheim OT Ueberau: Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus

Reinheim OT Ueberau (ots)

Am Montag (04.03.) gegen 21.15 Uhr ging die Meldung eines Hausbrandes in der Straße "Am Schützenrain" im Reinheimer Ortsteil Ueberau ein. Mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften konnte der Küchenbrand im 1. Obergeschoss eines dreigeschossigen Mehrfamilienhauses unter Kontrolle gebracht werden. Von den insgesamt elf anwesenden Anwohnern des Wohnhauses wurden fünf Personen, eine 49-jährige Frau und ein 41-jähriger Mann, sowie drei Kinder im Alter von 9, 10 und 12 Jahren, mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen auf umliegende Kliniken verteilt. Nach den Löscharbeiten konnte die Bewohner des Erdgeschosses und des Dachgeschosses ihre Wohnungen wieder beziehen, die Wohnung im 1. Obergeschoss ist bis auf weiteres nicht bewohnbar. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Bei dem Einsatz waren Kräfte der FFW Reinheim und FFW Ueberau, vier RTW und ein NEF, sowie eine Streife der Polizeistation Ober-Ramstadt eingesetzt. Hinweise auf eine Straftat liegen derzeit nicht vor, die Ermittlungen dauern an.

Berichterstatter: POK Pralas, Polizeistation Ober-Ramstadt

Matthias Brosch, PHK und PvD

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Führungs- und Lagedienst (PvD)

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Telefon: 06151 - 969 3030

oder

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Telefon: 06151 - 969 2400

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell