POL-DA: Seeheim-Jugenheim: Brand legt Betrieb von zwei Gaststätten lahm

Seeheim-Jugenheim (ots)

Eine Angestellte einer Gaststätte in der Heidelberger Straße stellte am Montagmorgen (04.03.) gegen 6 Uhr ein Feuer im Gebäude fest. Die daraufhin alarmierte Feuerwehr aus Seeheim konnte den Brand schnell löschen. Anschließend stellten die Einsatzkräfte fest, dass auch eine angrenzende Gaststätte durch die Flammen beschädigt wurde. Auch ein nahegelegenes Kindermodegeschäft wurde durch die Rauchentwicklung in Mitleidenschaft gezogen. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden auf zirka 200.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Hintergründe zur Brandursache, bleiben Gegenstand der Ermittlung.

Die Kriminalpolizei (K10) sucht Zeugen, die unter der Rufnummer 06151/969-0 Hinweise geben können.

