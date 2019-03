POL-DA: Höchst im Odenwald: Kein Stehlgut aber hoher Schaden

Polizeipräsidium Südhessen

Einen Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro haben Einbrecher am frühen Sonntagmorgen (4.3) auf dem Dach eines Einkaufsmarkts in der Albert-Einstein-Straße verursacht. In der Absicht in den Markt einzusteigen, wurden gegen 4.20 Uhr Ziegel und Teile der Dachverkleidung entfernt. Offensichtlich haben sich die Kriminellen in verschiedenen Räumen des Geschäfts umgesehen. Dennoch wurde nach erster Durchsicht nichts gestohlen. Ob die Täter wegen des ausgelösten Alarms die Flucht ergriffen haben, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Wer Verdächtiges rund um den Einkaufsmarkt beobachtet hat, wendet sich bitte an die Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Erbach. Telefon: 06062 / 9530.

