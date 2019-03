Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Radfahrer löschen Zündelei mit Trinkflaschen/Zeugen gesucht

Bischofsheim (ots)

Einen gerade in der Entstehung befindlichen Brand an der Holzhütte eines Biergartens in der Flörsheimer Straße, löschten drei zufällig vorbeikommende Radfahrer am Sonntag (03.03.) mit dem Inhalt ihrer Trinkflaschen und verhinderten so die weitere Ausbreitung der Flammen. Dank des beherzten Eingreifens der Radler entstand nur geringer Schaden an mehreren Holzlatten.

Die Polizei fand anschließend bei der Spurensuche Hinweise auf eine vorsätzliche Zündelei an einer Ecke des Gebäudes.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 10) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

