Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt/Bickenbach: Mutmaßlicher Autoaufbrecher verrät sich selbst

Darmstadt/Bickenbach (ots)

Dank eines aufmerksamen Zeugen, konnte die Polizei am vergangenen Freitagmorgen (01.03.2019) einen mutmaßlichen Autoaufbrecher fassen.

Der Hinweisgeber hatte auf der Fahrt von Pfungstadt nach Eberstadt das Gespräch eines Mitfahrers im Bus der Linie B mitangehört. Der spätere Tatverdächtige soll seiner Begleiterin erzählt haben, dass er ein Navigationsgerät aus einem Auto geklaut und es im Anschluss weggeworfen hätte.

Der guten Beschreibung des Täters und seiner Begleiterin sowie der sofortigen Verständigung der Polizei ist es zu verdanken, dass schließlich an der Wartehalle in Eberstadt die Handschellen klickten. Auch das entwendete Navi wurde an der durch den Zeugen beschriebenen Stelle aufgefunden und sichergestellt. Nach ersten Erkenntnissen ist es einer Tat in Bickenbach zuzuordnen, bei der insgesamt ein Schaden von ca. 200 Euro verursacht wurde. Die Ermittlungen hat nun die Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 21/22) übernommen.

Weitere Hinweise zu Tat oder Täter werden unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:



Daniel Vollmer

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: (06151) 969 2416

Fax: (06151) 969 2405

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell