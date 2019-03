Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Zigarettenautomat aufgebrochen/Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

Am Montag (04.03.) gegen 8.15 Uhr wurde von einem Mitarbeiter eines Automatenaufstellers festgestellt, dass ein am Straßenrand in der Industriestraße aufgestellter Zigarettenautomat von Unbekannten aufgebrochen wurde.

Die Täter entnahmen aus dem Automaten Zigarettenpackungen in noch nicht bekannter Stückzahl und flüchteten mit den erbeuteten Glimmstengeln anschließend unerkannt vom Tatort.

Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Telefonnummer 06105/4006-0 zu melden.

