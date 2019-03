Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Landkreis Darmstadt-Dieburg: Einbrecher am Wochenende unterwegs

Landkreis Darmstadt-Dieburg (ots)

Drei Mal waren am vergangenen Wochenende Einfamilienhäuser im Landkreis Darmstadt-Dieburg Ziel von Einbrechern.

Über die Terrassentür verschafften sich die Täter am Freitag (01.03.2019) in Roßdorf-Gundernhausen Zugang zu einem Anwesen im Wingertsweg. Ob hierbei etwas gestohlen wurde, müssen die polizeilichen Ermittlungen zeigen. Auch in der Albert-Schweitzer-Straße in Groß-Zimmern gelangten die Täter am Freitagabend durch die Terrassentür in ein Wohnhaus im Wingertsweg und entwendeten nach ersten Erkenntnissen insgesamt 90 Euro. Mehr Erfolg hatten die Einbrecher in der Georg-Fröba-Straße in Griesheim. Nachdem sie in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Kellerfenster aufgebrochen hatten, entwendeten die Diebe dort sowohl Bargeld, als auch Schmuck.

In allen Fällen hat die Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 21/22) die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, welche die Taten beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

