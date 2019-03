Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bad König/ Nieder-Kinzig: Einbruch in Firma

Bad König (ots)

Nachdem Einbrecher in der Nacht zum Samstag (1. - 2.3) aus einer Firma in der Brunnengasse die Handkasse mitgehen ließen, konnte das hellgrau Behältnis zur Mittagszeit im Bachlauf der Kinzig, etwa 100 Meter entfernt zum Tatort, ohne Inhalt aufgefunden werden. In der Kassette war Geld aufbewahrt. Die Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Erbach sucht Zeugen, die bemerkt haben, wie Personen in der Tatzeit durch ein aufgebrochenes Fenster in die Firma einstiegen sind. Hinweise werden unter der Rufnummer 06062 / 953-0 entgegengenommen.

