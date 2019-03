Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Tasche entrissen und niedergeschlagen - 56-jährige bei Überfall leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Rüsselsheim (ots)

Rüsselsheim - Am frühen Samstagmorgen (02.03.2019) wurde in Rüsselsheim eine 56-jährige Rüsselsheimerin überfallen. Um kurz nach 04:00 Uhr war die Dame auf dem Weg zur Arbeit, als sich ihr in der Unterführung von der Rheinstraße zur Alten Poststraße ein Unbekannter näherte. Der Räuber entriss ihr von hinten ihre schwarze Lederhandtasche, schlug sie ins Gesicht und flüchtete anschließend mit einem Fahrrad in Richtung Alte Poststraße. Die Frau stürzte bei dem Angriff und zog sich an einer Hand und im Gesicht leichte Verletzungen zu. Sie wurde durch einen Rettungswagen zur Untersuchung und weiterer Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Eine sofortige Fahndung mit mehreren Streifen verlief bislang ohne Erfolg. Der männliche Täter war bei Tatausführung mit einer schwarzen Kapuzenpulli mit aufgesetzter Kapuze und einer blauen Jeans bekleidet. Die Polizei in Rüsselsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06142/696-0. Gefertigt: EPHK Bowitz, PvD, Tel.: 06151/969-3030

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt



Telefon: 06151 - 969 2400

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell