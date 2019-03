Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Otzberg-Lengfeld: Kripo ermittelt wegen Einbruch

Otzberg (ots)

In der Straße "Zum Wendelsberg" geriet ein Einfamilienhaus in das Visier von Kriminellen. In der Nacht zum Freitag (28.02.-01.03.) hebelten bislang unbekannte Täter ein Fenster auf und gelangten so in das Haus, während die Bewohner darin schliefen. Bemerkt haben diese den Einbruch erst gegen 6.20 Uhr und alarmierten daraufhin die Polizei. Die Ganoven waren zu diesem Zeitpunkt schon mit dem erbeuteten Bargeld sowie Schmuck geflüchtet. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden von zirka 500 Euro.

Das Kommissariat 21-22 aus Darmstadt ermittelt nun in dieser Sache und sucht Zeugen. Wer zwischen Donnerstag (28.02.) 21 Uhr und Freitag (01.03.) 06.20 Uhr den Einbruch beobachtet hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

