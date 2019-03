Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Die Kriminalpolizei ermittelt wegen eines Einbruchs

Babenhausen (ots)

Ein Einbruch im Fasanenweg beschäftigt die Ermittler des Kommissariats 21-22 aus Darmstadt. In der Zeit zwischen Mittwoch (27.02.) 17 Uhr und Donnerstag (28.02.) 15 Uhr hebelten Unbekannte ein Fenster im ersten Obergeschoss eines Hauses auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Dabei verursachten sie einen Schaden von zirka 800 Euro. Ob und im welchem Umfang etwas entwendet wurde, ist abschließend noch nicht bekannt.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 bei der Polizei zu melden.

