Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt-Goddelau: Polizeihubschrauber findet vermissten 51-Jährigen

Riedstadt-Goddelau (ots)

Seit Donnerstagabend (28.02.) suchte die Polizei nach einem aus einem Pflege- und Therapiezentrum in der Kasseler Straße abgängigen 51 Jahre alten Mann.

Die Suche nach dem 51-Jährigen, der nach Anbruch der Dunkelheit nicht in das Zentrum zurückkehrte und sich nach Auskunft des Pflegepersonals nur schwer orientieren kann sowie zudem auf Medikamente angewiesen ist, wurde in der Nacht zum Freitag (01.03.) zunächst ergebnislos abgebrochen und am heutigen Morgen wieder fortgesetzt.

Bei den Suchmaßnahmen wurden die Beamten am Vormittag aus der Luft auch von einer Hubschrauberbesatzung der Polizeifliegerstaffel Egelsbach unterstützt.

Gegen 12.00 Uhr bemerkten der Pilot und sein Assistent bei Stockstadt, nördlich der Bundesstraße 44, aus der Höhe eine gestikulierende Person und lotsten eine Streife zur Örtlichkeit. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei der Person um den Vermissten, der anschließend von den Ordnungshütern wohlbehalten in die Pflegeeinrichtung zurückgebracht werden konnte.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell