POL-DA: Groß-Rohrheim: Schwarzes E-Bike am Discount-Markt gestohlen

Groß-Rohrheim (ots)

Die Unachtsamkeit, sein E-Bike unverschlossen für einen Einkauf in einem Markt in der Straße "Die Neuwiese" abzustellen, nutzten Diebe am Donnerstagnachmittag (28.2) für sich aus. Das gegen 17.30 Uhr gestohlene schwarze Damenrad des Herstellers Kreidler hat einen Wert von über 2500 Euro.

Wer Hinweise hierzu geben kann oder weiß, wo das E-Bike des Typs Vitality Eco6 abgestellt ist, meldet sich bitte bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Lampertheim. 06206 / 94400.

