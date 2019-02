Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erzhausen: Einbrecher auf der Flucht

Zeugen gesucht

Erzhausen (ots)

Die Polizei verpasste am Mittwochabend (27.02.) nur ganz knapp Kriminelle, die zuvor in ein Haus in der der Ostendstraße eingebrochen sind. Bloß sechs Minuten vorher meldete eine aufmerksame Nachbarin, gegen 19.40 Uhr, dass sie Licht im Nachbarhaus feststellte, obwohl sie wusste, dass die Bewohner an diesem Abend nicht Zuhause waren. Die Beamten durchsuchten gemeinsam mit einem Polizeihund das Haus, doch die Einbrecher waren schon geflüchtet. Durch die anschließenden Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Unbekannten mit einem Stein ein Fenster einwarfen und so in das Einfamilienhaus gelangten. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf zirka 2000 Euro. Ob die Täter gestört wurden oder etwas entwendet haben, bleibt Gegenstand der Ermittlung.

Nun ermittelt die Kriminalpolizei (K21-22) aus Darmstadt wegen des Einbruchs. Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder Hinweise geben könne, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

