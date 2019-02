Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Schwer verletzter Polizeikommissar verstorben

Darmstadt (ots)

Der 33-jährige Polizeikommissar, der am 09. Februar bei einem Unfall im Rahmen einer Einsatzfahrt schwer verletzt wurde (wir haben berichtet), ist am Dienstagnachmittag (26.02.2019)im Krankenhaus verstorben. Das Polizeipräsidium Südhessen trauert und ist in Gedanken bei den Angehörigen.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4188660

