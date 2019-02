Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Seeheim-Jugenheim: Radfahrer muss nach Sturz ins Krankenhaus

Seeheim-Jugenheim (ots)

Am Dienstag (26.02.) gegen 17.10 Uhr stürzte ein 55-jähriger Radfahrer in der Wilhelm-Leuschner-Straße und musste anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Aus bislang nicht bekannten Gründen geriet der Mann aus Seeheim mit einem Fahrradreifen in die Rillen der dortigen Straßenbahnschienen. Durch den Sturz zog er sich schwere Kopfverletzungen zu. Nach derzeitigen Erkenntnissen trug der 55-Jährige keinen Helm und kam ohne die Einwirkung Dritter zu Fall.

Die Polizei in Pfungstadt hat den Unfall aufgenommen und nimmt unter der Rufnummer 06157/9509-0 ergänzende Hinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Tobias Laubach

Telefon: 06151/969-2401

Mobil: 0173-6596648

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell