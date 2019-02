Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ober-Ramstadt: Sachschaden nach Brand in Imbiss

Ober-Ramstadt (ots)

Am Montagabend (25.02.) kam es in einem Imbiss in der Brückengasse zu einem Brand. Gegen 21.20 Uhr informierte eine 21-jährige Zeugin die Polizei. Die kurz darauf alarmierte Feuerwehr aus Ober-Ramstadt konnte den Brand in der Küche schnell löschen. Das Lokal war zu diesem Zeitpunkt schon geschlossen. Verletzt wurde niemand. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf zirka 40.000 Euro. Wodurch das Feuer verursacht wurde, bleibt Gegenstand der Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Tobias Laubach

Telefon: 06151/969-2401

Mobil: 0173-6596648

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell