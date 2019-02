Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lautertal-Reichenbach: Einbruch in Firmengebäude

Lautertal (ots)

Ein Firmengebäude "Am Lösch" geriet in der Nacht zum Dienstag (26.02.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter verschafften sich zunächst durch eine aufgehebelte Seitentür Zugang in die Werkstatträume und entwendeten dort diverse Arbeitsgeräte. Anschließend brachen sie eine weitere Tür auf und drangen in mehrere Büros der Firma ein. Auf der Suche nach Wertgegenständen fiel ihnen unter anderem in einem Tresor Geld in die Hände. Durch ihr rabiates Vorgehen verursachten die ungebetenen Besucher zudem einen Schaden von rund 2000 Euro.

Wer in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060 zu melden.

