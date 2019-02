Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Otzberg-Langfeld: Diebe stehlen Geldbörse aus Auto

Zeugen gesucht

Otzberg (ots)

Nur wenige Minuten reichten Kriminellen am Montag (25.02.) aus, um eine Geldbörse aus einem unverschlossenen Auto der Marke Skoda zu entwenden. Die 35-jährige Fahrerin aus Münster parkte ihr schwarzes Fahrzeug gegen 16 Uhr in der Straße "Am Wolfenberg". Als sie nur wenige Minuten später zu ihrem Gefährt zurückkehrte, stellte sie den Diebstahl fest und erstattete Anzeige. Nach ersten Ermittlungen entstand dabei einen Schaden von rund 200 Euro.

Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06071/9656-0 bei der Polizei in Dieburg zu melden.

