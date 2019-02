Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Höchst im Odenwald: Farbschmierereien an Garage und Schule

Höchst im Odenwald (ots)

Farbschmierereien wurde am Montag (25.2) an einer Garagenrückwand in der Pestalozzistraße und an einem Container in der Bismarckstraße festgestellt. Der Gesamtschaden dürfte bei mindestens 1200 Euro liegen. Die Polizei in Höchst sucht jetzt Zeugen, die zwischen Samstag (23.2), 16 Uhr und Montagmorgen (25.2) Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können.

Auf einer Fläche von etwa zwölf Quadratmetern wurden Ziffern, Buchstaben und unterschiedliche Symbole mit schwarzer Lackfarbe aus einer Sprühdose aufgetragen. Eine Farbdose blieb auf dem Schulgrundstück in der Bismarckstraße zurück. Die Schmierereien dürften nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei von denselben Personen begangen worden sein. Die zwei Tatorte liegen zudem nur 300 Meter auseinander.

Alle Hinweise hierzu werden unter der Rufnummer 06163 / 9410 entgegengenommen.

