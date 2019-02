Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Kranichstein: 12-Jähriger bei Unfall mit Straßenbahn verletzt

Darmstadt-Kranichstein (ots)

Am Montagnachmittag (25.02.) wurde ein 12-jähriger Junge bei einem Unfall mit einer Straßenbahn in der Esselbornstraße verletzt. Gegen 15.10 Uhr verständigten Zeugen die Polizei, nachdem ein Kind mit seinem Bein zwischen Straßenbahn und Bahnsteig geraten war und feststeckte. Nach ersten Erkenntnissen wollte der junge Darmstädter die Gleise im Bereich der Haltstelle überqueren. Aus bislang noch ungeklärter Ursache wurde sein Bein zwischen dem Bahnsteig und der heranfahrenden Straßenbahn eingeklemmt. Die ebenfalls alarmierte Berufsfeuerwehr der Stadt Darmstadt konnte den 12-Jährigen schließlich befreien. Der Junge zog sich Verletzungen am Unterschenkel zu und wurde vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Durch die eingeleitete Notbremsung der Straßenbahn verletzte sich auch eine Passagierin am Rücken und kam ebenfalls in eine Klinik.

Aufgrund der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Das erste Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-3610 zu melden.

