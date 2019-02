Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Fenster hält Hebelversuchen stand

Wer hat etwas beobachtet?

Darmstadt (ots)

Aus noch nicht bekannten Gründen haben Täter am Sonntagabend (24.2.), gegen 18 Uhr, von ihrem weiteren Vorhaben abgelassen, gewaltsam in die Räume einer physiotherapeutischen Praxis in der Ludwigstraße zu gelangen. Die mehrfachen Versuche eine Fensterscheibe im rückwärtigen Bereich des Gebäudes aufzuhebeln scheiterten glücklicherweise und erfolglos traten die Kriminellen ihre Flucht an. Die Kripo in Darmstadt (K21/22) ist mit dem Fall betraut und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell