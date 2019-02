Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Bürogebäude im Fokus Krimineller

Scheibe mit Stein eingeworfen

Darmstadt (ots)

Am vergangenen Wochenende, in der Zeit zwischen Samstagnachmittag (23.2.), 15 Uhr und Montagmorgen (25.2.), 8 Uhr, hatten es Kriminelle auf ein Bürogebäude in der Mainzer Straße/ Ecke Neuwiesenweg abgesehen. Mit einem Stein warfen die bislang noch unbekannten Täter ein Fenster des Gebäudes ein und verschafften sich so, auf der Suche nach Beute, gewaltsam Zugang zu den Räumen. In welchem Umfang die Unbekannten fündig wurden, ist abschließend noch nicht bekannt. Durch ihr Vorgehen verursachten sie einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Die Darmstädter Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich beim Kommissariats 21/22, unter der Rufnummer 06151/969-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell