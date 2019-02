Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Jugendlicher attackiert und bestohlen

Mörfelden-Walldorf (ots)

Ein 17 Jahre alter Jugendlicher wurde in der Nacht zum Samstag (23.02.) gegen 1.40 Uhr an der Ecke Waldstraße/Farmstraße, in der Nähe des Bahnhofs, von sechs Unbekannten mit einem Messer bedroht und anschließend körperlich attackiert. Die Kriminellen entwendeten dem 17 -Jährigen zudem das Fahrrad, das Mobiltelefon sowie die Geldbörse samt persönlichen Dokumenten. Sie flüchteten nach der Tat in Richtung Farmstraße. Der Jugendliche wurde bei dem Überfall leicht verletzt.

Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung verlief bislang ergebnislos.

Einer der Flüchtigen ist etwa 30 Jahre alt und soll laut dem Opfer ein südländisches Erscheinungsbild haben. Die übrigen Männer sollen allesamt zirka 18 Jahre alt sein.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 35) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

