Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Hinweisgeber gesucht

Darmstadt (ots)

Am Freitagnachmittag (22.2.) ereignete sich ein Unfall in der Wilhelminenstraße, bei dem ein schwarzer BMW von einem noch unbekannten Auto an der linken Fahrerseite touchiert wurde. Hierbei wurde ein Sachschaden von mindestens 600 Euro verursacht. Zum Unfallzeitpunkt war der BMW auf einem Parkstreifen abgestellt. Nach ersten Erkenntnissen wird die Unfallzeit zwischen 13 und 14.30 Uhr eingegrenzt. Die Beamten des 1. Polizeireviers sind mit dem Fall betraut und suchen Zeugen. Wer in diesem Zusammenhang Verdächtiges bemerkt hat, Hinweise zu dem flüchtenden Verursacher oder dem Unfallhergang geben kann, wird gebeten, sich zu melden (Rufnummer 06151/969-3610).

