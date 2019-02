Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ober-Ramstadt: Handtasche aus Auto gestohlen

Wer hat etwas bemerkt?

Ober-Ramstadt (ots)

Ein in der Hahner Straße abgestellter blauer Skoda geriet am Samstagnachmittag (23.2.) in das Visier von Kriminellen. In der Zeit zwischen 14 und 15 Uhr verschafften sich die noch unbekannten Täter gewaltsam über das Fenster der Beifahrerseite Zugang zu dem Fahrzeug, Modell Fabia. Dort schnappten sie sich eine auf dem Sitz liegende Handtasche und ergriffen die Flucht. In der Tasche befand sich unter anderem ein Geldbeutel mit rund 100 Euro Bargeld.

Die Polizei in Ober-Ramstadt hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen die in diesem Zusammenhang Verdächtiges bemerkt haben. Unter der Rufnummer 06154/6330-0 nehmen die Beamten der Ermittlungsgruppe (DEG) alle Hinweise entgegen.

